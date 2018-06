Überall blinkten die Krönchen

Wer zeitgleich mit der Fußball-WM Weinfest feiert, der kommt um Fußball-Vergleiche nicht drum herum. Und so war am Samstag in Astheim beim Empfang zur Eröffnung des Weinfestes die Rede von der Mannschaft der Helfer, die das Fest möglich machen. Die während der Woche mit viel Power zusammen geschwitzt haben und im Gegensatz zu den Fußballern im ersten Spiel zu keiner Zeit geschwächelt hätten. Das Ergebnis war ein liebevoll gestaltetes Weinfest im Hof der Kartause. Über 40 gekrönte Häupter waren der Einladung von Weinprinzessin Katharina Schmidt gefolgt. „Überall blinken die Krönchen“, kommentierte Kartäusermönch Leo Wagenhäuser das Bild. Die Gastgeberin begrüßte die teils weit gereisten Hoheiten mit Charme und Witz. Besonders freute sie sich über eine Überraschung ihres Freundes: Weil sie sich immer einen Zug mit Musik zum Festplatz gewünscht hatte, dies in Astheim aber bisher nicht üblich war, hatte er kurzerhand eine amtliche Blaskapelle auf die Beine gestellt. Eine zusammengewürfelte Truppe, die die Festgesellschaft mit Marsch und Frankenlied auf den Festplatz begleitete und der Freund selbst schlug die große Trommel. Zu den Gästen gehörte auch die fränkische Weinkönigin Klara Zehnder. Sie verglich das Weinangebot der Astheimer mit einer gut aufgestellten Mannschaft: „Vom Silvaner bis zum Spätburgunder ist die ganze Mannschaft beisammen!“ Landrätin Tamara lobte vor allem das Engagement der Weinprinzessin. Das 43. Astheimer Kartäuserweinfest startete am Freitag, am Samstag folgte auf den Kaffeenachmittag und die offizielle Eröffnung Rythm and Blues mit den „Groovties“. Und spätestens nach dem Sieg der deutschen Fußballer war die Stimmung auf dem Festplatz hinter der Kartause richtig gut. Der Sonntag begann mit dem Gottesdienst und klang nach einem bunten Nachmittagsprogramm mit den „2 Schweinfurtern“ aus.