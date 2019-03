Über Autos gelaufen

Ein Zeuge teilt am Donnerstagfrüh der Polizeiinspektion Kitzingen mit, dass soeben in der Schrannenstraße in Kitzingen zwei Männer über geparkte Fahrzeuge laufen würden. Nach kurzer Fahndung konnten die Ordnungshüter die beiden Männer im Alter von 19 und 22 Jahren vorläufig festnehmen. Wie sich anschließend herausstellte, beschädigten die beiden Männer insgesamt sechs geparkte Fahrzeuge, so die Polizei. Außerdem hoben die beiden einen Kanaldeckel aus seiner Verankerung und legten ihn auf die Fahrbahn. Die beiden Männer verblieben zunächst bis zur weiteren Entscheidung bei der Polizeiinspektion Kitzingen. Es entstand ein Schaden von etwa 1900 Euro.