Krautheim vor 56 Minuten

Über 60 Jahre Jagdpacht in Krautheim

Bei der Jagdgenossenschaftsversammlung im März wurde ein langjähriges Jubiläum gefeiert. Herbert Gutermuth folgte seinem Vater als Jagdpächter. Insgesamt wird das Gemeinschaftsjagdrevier nun seit 63 Jahren von der Familie bewirtschaftet, heißt es in einer Pressemitteilung. In Anerkennung an die gute Zusammenarbeit und die erfolgreiche Jagdausübung wurde Herbert Gutermuth eine Urkunde von Dieter Söllner (rechts) überreicht. Anschließend gab es für Jäger und Jagdgenossen ein zünftiges Wildgulasch, mit dem die gelunge Fortführung der Jagdpacht gefeiert wurde.