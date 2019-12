Über 300 Euro durch Kerzenziehen für die gute Sache eingenommen

Seit 13 Jahren war Werner Siebert mit seinem Topf ein gerne gesehener Gast auf dem Weihnachtsmarkt in Rödelsee bei den Christkindles-Werkstätten. Der 77-Jährige hat auch diesen Dezember zusammen mit Kindern gegen eine freiwillige Spende Kerzen aus reinem Bienenwachs gezogen, die die Mädchen und Jungen dann mit nach Hause nehmen durften.

So konnte der Mainstockheimer heuer 310 Euro sammeln, die er wie in den Jahren zuvor traditionell der Kitzinger Tafel übergibt. Dabei sind in all den Jahren insgesamt über 3700 Euro zusammengekommen. Da Siebert aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten muss, wird er das Kerzenziehen 2020 nicht mehr anbieten.

Manfred Seigner nahm stellvertretend für die Tafel den Scheck entgegen. Er dankte Siebert und erklärte, dass er dieses Jahr mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Spende blicke: "Es ist toll, dass Herr Siebert uns das Geld übergibt, aber es ist auch sehr schade, dass er dieses Jahr aufhört."