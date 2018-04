WIESENBRONN vor 26 Minuten

Über 300 000 Euro für das Feuerwehrauto

Unter Dach und Fach ist der Wiesenbronner Haushalt, den der Gemeinderat am Dienstagabend verabschiedete. Die Gemeinde ist schuldenfrei und muss keine Kredite aufnehmen, was sich aber in den kommenden Jahren in Zeiten größerer Projekte ändern wird, wie Kämmerin Antje Teutschbein ausführte.