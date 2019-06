Über 10.000 Euro Diebesgut: Planenschlitzer auf der A 3 unterwegs

In der Nacht auf Donnerstag haben sich Diebe auf dem bekannten Event-Autohof in Geiselwind (Lkr. Kitzingen) an insgesamt fünf Sattelzügen zu schaffen gemacht. Während sich der Sachschaden in Grenzen hielt, wurde Beute im Gesamtwert von über 10.000 EUR gemacht, teilt die Polizei mit.

Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr parkten fünf Lkw-Fahrer ihre Sattelzüge auf dem Autohof in Geiselwind bei der A 3, um ihre Ruhezeiten einzuhalten. Als sie dann am Donnerstag gegen 6 Uhr ihre Fahrt fortsetzen wollten, stellten sie fest, dass sich Diebe an ihren Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatten.

Während an einem Auflieger lediglich die Plane aufgeschlitzt, jedoch nichts entwendet wurde, sind bei den anderen Lkw Fahrzeugbatterien, neuwertige Lkw-Reifen und Sportbekleidung im Wert von über 10.000 EUR gestohlen worden.

Nach einer Absuche im näheren Umfeld konnten die Pakete mit Sportbekleidung in einem Gebüsch wieder aufgefunden werden. Von den Tätern und dem restlichen Diebesgut fehlt allerdings jede Spur.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (09302) 9100 entgegen.