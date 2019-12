Stadtschwarzach vor 44 Minuten

Ü30-Gottesdienst: Propheten treffen sich

Die Propheten treffen sich zu einer "Konferenz" beim Ü30-Gottesdienst, der am Sonntag, 8. Dezember, um 19 Uhr in der Kirche Heilig Kreuz in Stadtschwarzach gefeiert wird. "Kein Weg ist zu weit" lautet das Thema des Gottesdienstes, zu dem das katholische Dekanat Kitzingen und das Ü30-Team einladen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der freie Musiker Dominik Toews sorgt mit seiner Gitarre und eigenen Liedern für die musikalische Begleitung. Die Besucher werden gebeten, ein Gesangbuch (Gotteslob) mitzubringen.