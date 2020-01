U17 JFG Schwanberg gewinnt Futsal Hallenkreismeisterschaft

Selbst der Landesligist Würzburger FV und der Bayernligist FC Würzburger Kickers mussten sich gegen die bestens aufgelegten Jungs von der JFG Schwanberg geschlagen geben, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Auch in diesem Jahr nahm die U17 Mannschaft der JFG Schwanberg an der Endrunde der Hallenkreismeisterschaft im Futsal in Marktheidenfeld teil. Im Halbfinale traf die JFG als letzter Kitzinger Vertreter auf den favorisierten Landesligist Würzburger FV. Die JFG erreichte überraschend, aber verdient das Finale, wiederum gegen die Würzburger Kickers.

Lange hielt die Abwehr den Kickers stand, bis sie sich durch ein falsches Sirenensignal ablenken ließen und das 0 zu 1 kassierten. Doch die JFG Schwanberg bewies Moral und zeigte schnelles Umschaltspiel, heißt es in der Mitteilung. Kurz vor Ende erzielten die Jungs von Trainer Patrick Weltner und Co-Trainer Christian Mann das Siegtor. Die U17 der JFG Schwanberg ist damit Futsal Hallenkreismeister 2020 der Landkreise Kitzingen, Würzburg und Main-Spessart und nimmt in zwei Wochen am Bezirksfinale in Hösbach teil.