In der Zeit von Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 15.50 Uhr, wurde in der Sonnenstraße in Volkach ein Renault-Twingo beschädigt. Unbekannte Täter beschmierten mit weißer Farbe den rechten Außenspiegel am geparkten Pkw. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (093231) 1410.