Bereitszwischen dem 20. März, 11.30 Uhr, und dem 31. März, 11.30 Uhr, ereignete sich in der Fichtenstraße in Wiesentheid eine Sachbeschädigung, berichtet die Polizei. Unbekannte Täter verklebten das Schloss einer Kellertüre am Einfamilienhaus. Es entstand Schaden von etwa 50 Euro.