In der Nacht zum Montag machte sich ein unbekannter Täter an den Zylinderschlössern zweier Eingangstüren zu einer Gastwirtschaft in der Hauptstraße in Sommerach zu schaffen. Mit Sekundenkleber wurden die Schlösser verklebt. Der Schaden liegt bei 200 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.