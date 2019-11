Kitzingen vor 55 Minuten

Türöffnertag der Maus bei LZR sorgte für Spende

Jedes Jahr am 3. Oktober initiiert die Sendung mit der Maus den großen "Maus-Türöffnertag", zu dem Kinder eingeladen werden, um Sachgeschichten live zu erleben, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie bereits berichtet wurde beteiligten sich in diesem Jahr deutschlandweit 800 Betriebe daran – auch das Kitzinger Unternehmen Lenz-Ziegler-Reifenscheid (LZR). Am großen Tag erforschten bei LZR über 50 Kinder den Rohstoff Sand und Kies. Konnte man damals schon lauter strahlende Gesichter sehen, gab es nun einen Nachschlag, denn beim "Maus-Türöffnertag" stand ein Spendenschwein für die Kitzinger Rappelkiste parat, in das die Eltern gerne einen Beitrag einwarfen. LZR rundete die Spende auf 500 Euro auf. LZR- Gesellschafterin Elisabeth Ziegler freute sich, das Geld nun offiziell an die Leiterin Diplom-Sozialpädagogin (FH) Sonja Huber und Susanne Götz von der AGS (Aktionsgemeinschaft Sozialisation e.V.) übergeben zu können.