Iphofen vor 1 Stunde

Tür und Kotflügel eingedrückt

Am Dienstagvormittag wurde in der Bahnhofstraße in Iphofen auf dem Rewe-Parkplatz ein geparkter Citroen Berlingo beschädigt. Der Besitzer hatte seinen Wagen dort um 8.30 Uhr abgestellt. Als er etwa eine Stunde später zurückkam, bemerkte er an der linken Fahrzeugseite die Beschädigung: Die hintere Tür und der Kotflügel wurden erheblich eingedrückt, zudem wurde eine Zierleiste abgerissen und offensichtlich unter dem Citroen geschoben. Aufgrund der Anstoßhöhe müsste es sich beim Verursacher laut Polizei um ein höheres Fahrzeug oder einen Lastwagen gehandelt haben. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410 entgegen.