Trucker-Festival in Geiselwind: Mein LKW, mein Heiligtum

Auch nach zwei Tagen Festival-Betrieb – inklusive Mia-Julia-Party und Country-Nacht – sind am Sonntag die ersten Brummi-Fahrer schon wieder früh auf den Beinen. Kurzes Frühstück, dann polieren sie die Frontklappen, Kühlergrills und Auspuffrohre ihrer Lkw und bessern letzte Kratzer mit Lack und Pinsel aus. Auch im Führerhaus wird noch mal durchgesaugt. Wenn in wenigen Stunden wieder tausende Besucher aufs Trucker- und Country-Festival strömen, muss alles glänzen.

Ein Autohof, 800 Trucks

Das Wochenende in Geiselwind (Lkr. Kitzingen) ist wie ein "Familientreffen". Was als kleines Fernfahrer-Fest in den 80er-Jahren begann, entwickelte sich über die Jahre zu Deutschlands größtem Trucker-Festival. Für Ruth Strohofer als Veranstalterin fühlt sich das an wie die "fünfte Jahreszeit".

Heuer rechnet sie mit rund 30 000 Besuchern. Über 800 Lkw müssen – Tür an Tür – auf dem rund 50 Hektar großen Autohof-Gelände Platz finden. "Das war wieder eine logistische Mammut-Aufgabe", erzählt sie. Dazu kommen noch Messe-Stände und Foodtrucks, Bühnenprogramm, Rodeo-Reiten und Konzerte bis spät in die Nacht. Nur für wenige Stunden gehen die Licht auf dem Autohof aus.

Die Jury ist unterwegs

Ein bisschen Chaos gehöre da dazu, erzählen Trucker, die schon seit Anfang der 90er jedes Jahr nach Geiselwind kommen. Einer von ihnen ist Henry Grohganz. Der passionierte Fernfahrer ist Vorsitzender des Brummi-Clubs "Fränkische Schweiz". Er und seine Vereinskollegen haben dieses Wochenende eine besondere Aufgabe: Sie entscheiden mit, wessen Trucks am Montag prämiert werden.

Den ganzen Sonntag über sind sie auf den Beinen, nehmen über 100 Lastkraftwagen unter die Lupe. "Da musst du ganz sensibel sein", erklärt Henry Grohganz. "Die Fahrer sind sehr, sehr stolz auf ihre Maschinen."

Dabei weiß der Juror genau, worauf er achten muss. Schon als Kind hat er seinen Vater im Lkw begleitet, mit 18 Jahren zum ersten Mal Blumen aus Holland geholt – mit einem Sieben-Tonner. Er erkennt sofort, wenn ein Lkw aus der Masse heraussticht. Besonders wichtig ist ihm Kreativität. "Viele Fahrzeuge sind einfach von der Stange", sagt er. "Die haben natürlich keine Chance."

Dabei ist der eigene Lkw für Trucker oft ein Heiligtum, viele von ihnen verwirklichen sich in ihren Fahrzeugen. Sie legen ihr Führerhaus mit Parkett aus und bauen im Innenraum unzählige kleine LED-Lämpchen ein. Von außen stechen exklusive Felgen, Hochglanz-Accessoires und aufwendige Airbrush-Lackierungen ins Auge.

Auf dem Festival sieht man die verschiedensten Motive: von der Piratenschlacht auf hoher See über Star-Wars bis hin zur Mittelalter-Szene. Da gilt: Bloß keine Kratzer. Viele Fahrer haben deshalb unterwegs immer Schwamm und Reinigungsmittel sowie Pinsel und Lack an Board. "Ich investiere da jede freie Minute", erzählt einer der Trucker vor Ort.

"The Walking Dead"

Wenig später steht die Crew vom Brummi-Club vor einem Truck, der jeden der Juroren von den Socken haut: Der 40-Tonner ist im Stil der US-Fernsehserie "The Walking Dead" gestaltet, vollständig verkleidet und schlammfarben lackiert – mit viel Liebe zum Detail. Ein aufwendiges Airbrush-Motiv ziert die Rückseite des Führerhauses. Die Abgase werden durch zwei auffällige Auspuffrohre in die Luft geblasen.

"Das ist schon echt der Hammer", entfährt es Henry Grohganz. "Der hat einfach Persönlichkeit", sagt einer seiner Kollegen. Der Fahrer hat an jedes Detail gedacht, nur ist er für den Wettbewerb gar nicht angemeldet. Die Juroren sind trotzdem begeistert.

"Das ist wie eine Familie"

Weiter geht es. Meter für Meter schlängelt sich die Gruppe über das Gelände. Immer wieder verschwinden sie zwischen den Lkw – vorbei an heiteren Country-Fans und braungebrannten Trucker-Gruppen. Man kennt sich. "Das ist wie eine Familie. Da halten alle zam", erzählt Henry Grohganz stolz.

Während die Juroren weiter ihre Punkte vergeben, schmeißen die ersten Festival-Besucher ihren Grill an. Die Stimmung ist ausgelassen. Schon seit den frühen Morgenstunden fließt das Bier. In den glänzend-polierten Aluminium-Bauteilen spiegelt sich die Mittagssonne. Trotz der Hitze, die sich zwischen den Lkw staut, laufen einige der Motoren den ganzen Tag über. Als mal wieder ein Hupkonzert über den Platz ertönt, scherzt Henry Grohganz: "Hier werden die Männer wieder zu Kindern."