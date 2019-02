Trotzdem Alaaf! Neue Sonderausstellung im Fastnacht-Museum

Das Deutsche Fastnacht-Museum in Kitzingen präsentiert vom 14. Februar bis einschließlich 14. Mai eine Foto-Ausstellung zu den Rosenmontagszügen in Köln 1991 und 2017. Sie trägt den Titel „Trotzdem Alaaf!“ und wurde von Eusebius Wirdeier ursprünglich für das Kölnische Stadtmuseum kuratiert. Die politische Dimension des Karnevals wird in den überwiegend schwarz-weißen Fotografien deutlich: 1991 wegen des zweiten Golfkriegs abgesagt, kamen doch (unorganisierte) Jecken zusammen und veranstalteten spontan einen Umzug – den ersten „Geisterzug“ nach dem Zweiten Weltkrieg. Aktuelle Bilder von 2017 ergänzen die Ausstellung, sie zeigen die karnevalistische Aufarbeitung von Fragen rund um Krieg, Sicherheit, Flüchtlingskrise und Außengrenzen im Kölner Karneval. Mit Fotografien aus den Jahren 1946 bis 1949 blickt die Ausstellung zudem in eine Zeit zurück, in der Köln in Trümmern lag. Ein Grund mehr, heute über die Ursachen von Krieg und Flucht erneut nachzudenken – so Kurator Wirdeier.