Trotz Fahrverbots mit dem Auto unterwegs

Obwohl ein 26-jähriger Autofahrer ein Fahrverbot abzuleisten hatte, war er mit seinem Pkw am Donnerstagvormittag in Marktbreit unterwegs. Prompt wurde er von einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Kitzingen angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann seinen Führerschein wegen eines Handyverstoßes in der Probezeit bei der Führerscheinstelle für einen Monat hatte abgeben müssen. Der Mann musste sein Auto abstellen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.