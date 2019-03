Tritte gegen die Fahrertüre

Zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen ein geparktes Auto. Es wurde offensichtlich gegen die Fahrertüre getreten. Am Ford-Fiesta entstandlaut Polizeibericht ein Schaden von etwa 1600 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.