Feuerbach vor 1 Stunde

Trikotspende

Die Jugend 15 Korbball-Mannschaft des FC Feuerbach wurde in der Sommerrunde 2019 Vizemeister in der Kreisklasse Kitzingen. Das freute laut Mitteilung auch den Geschäftsführer der Simon Möhringer Anlagenbau GmbH aus Wiesentheid, Stefan Möhringer. Die Firma Möhringer spendierte den erfolgreichen Mädels neue Trainingsjacken. Die Mannschaft und deren Trainerin Barbara Kiesel freuen sich darüber und hoffen auf eine ebenso erfolgreiche Winterrunde 2019/2020, heißt es am Ende der Mitteilung.