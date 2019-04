Willanzheim vor 1 Stunde

Trikotspende: Bäckerei Ganz & Söder spendet neue Trikots

Die U13-Spieler des SV Willanzheim freuen sich über neue Trikots: Die örtliche Bäckerei Ganz & Söder hat die jungen Fußballer neu eingekleidet, so dass sie jetzt bei ihren Spielen in den Vereinsfarben blau-weiß auflaufen, so die Mitteilung.