Volkach vor 1 Stunde

Triebäste an Kastanie abgeschnitten

Ein Baum in der Grünanlage am Bahnhofsplatz in Volkach wurde von Mittwoch auf Donnerstag beschädigt. An der neu gepflanzten Kastanie schnitten Unbekannte im Kronenbereich zwei Triebäste ab. Der entstandene Schaden beträgt 1000 Euro.