Iphofen vor 50 Minuten

Trickdiebe in Iphofen: Bargeld aus Haus von Seniorin gestohlen

Zu einem Trickdiebstahl ist es am Mittwoch um 11 Uhr in der Bahnhofstraße in Iphofen gekommen. Eine bislang unbekannter männlicher Täter und eine weibliche Täterin halfen laut Polizeibericht zusammen. Sie klingelten bei einer älteren Dame an der Haustür und wurden von ihr ins Haus gelassen. Während die Dame vom Mann in ein Gespräch verwickelt wurde, entwendete die Frau Bargeld in Höhe von 1100 Euro. Anschließend entfernten sich die beiden Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Fehlen des Bargelds bemerkte die ältere Dame erst zu einem späteren Zeitpunkt. Eine genauere Beschreibung der Täter liegt der Polizei noch nicht vor.