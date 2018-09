Treue Wandervögel ausgezeichnet

Der Dreh- und Angelpunkt des Steigerwaldklubs Nenzenheim ist zweifelsohne der Andreas-Därr-Turm, der im Wald zwischen Nenzenheim und Krassolzheim an Sonn- und Feiertagen für Wanderer offensteht. Auf Platz zwei steht aber schon seit vielen Jahren das Marktplatzfest, bei dem die Dorfbevölkerung immer am ersten Sonntag im September in der Ortsmitte zusammenkommt. Das Fest nutzte Manfred Krämer, Vorsitzender des Steigerwaldklubs Nenzenheim, um langjährige Mitglieder zu ehren.

Seit einem halben Jahrhundert dabei sind Reinhold Hirsch und Erwin Knop. Während Ersterer aus Ezelheim zum Fest in der Nenzenheimer Ortsmitte gekommen ist, hatte Knop, der mittlerweile in Höchstadt wohnt, die weiteste Anfahrt. Eine Anstecknadel in Gold sowie eine Urkunde überreichte stellvertretender Vorsitzender Erwin Kistner dann an Heinz Schenk, der dem Verein 1978 beitrat. Silber für 25 Jahre gab es dann noch für Martina und Fritz Nahr, Patrick Schreier und Marion Waigandt.