Nenzenheim vor 2 Stunden

Treue Nenzenheimer Bläser geehrt

Auch wenn beim Sommerkonzert des Nenzenheimer Posaunenchors auf dem Marktplatz des Iphöfer Stadtteils die Musik im Vordergrund stand: Drei Mitglieder wurden geehrt und ein historisches Instrument nach aufwändiger Restaurierung wieder der Öffentlichkeit präsentiert. Robert Schöller und Reiner Schneider wurden für ihre 40-jährige Mitgliedschaft, Michaela Schwarz für 25 Jahre geehrt. Und mit der fast 90 Jahre alten Helikontuba kam nach längerer Abstinenz in der Werkstatt wieder ein Instrument zum Einsatz, das für rund 3000 Euro wieder modernisiert wurde. Das Publikum an den Tischen und Bänken in der Ortsmitte Nenzenheims erlebte ein rund zweistündiges Konzert mit alten und modernen Melodien. Und es durfte auch mitgesungen werden. Unser Bild zeigt (von links) die stellvertretende Bezirksobfrau der evangelischen Posaunenchöre, Anne Lang, Reiner Schneider, Michaela Schwarz und Pfarrer Matthias Subatzus sowie den Posaunenchor Nenzenheim mit dem „Bläsergruß“ im Hintergrund.