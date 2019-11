Tretroller stößt auf Roller

Am Freitag fuhr eine Schülerin gegen 15 Uhr in der Marktstefter Straße in Kitzingen mit ihrem Tretroller hinter einem Kleinbus vom Gehsteig in Richtung Fahr. Hierdurch erschrak eine auf der Straße fahrende Frau so sehr, dass sie mit ihrem Motorroller stürzte, wie die Kitzinger Polizei mitteilt. Sie verletzte sich hierbei leicht und hatte Prellungen im Hüftbereich.