Trennung mit Folgen vor Gericht: Das dicke Ende kommt noch

Dass eine Trennung ungeahnte Folgen haben kann, erlebt ein Landwirt gerade. Weil er im Streit seine Ex-Freundin mit der Faust geschlagen hat, hat ihn das Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen je 25 Euro verurteilt. Auf ihn kommt aber noch etwas ganz anderes zu: Ein Verfahren wegen Drogenbesitzes und/oder -handel. Und dabei geht es um eine Freiheitsstrafe.

Auch der kommende Drogenprozess ist das Ergebnis der Trennung. Bei der Anzeige des Faustschlages hatte die 37-jährige Ex-Freundin die Polizei nämlich auf die Drogengeschichte gebracht. Der Verteidiger des Landwirts hatte das "ahnungslose Gericht" auf die Ermittlungen hingewiesen. Er hat davon gesprochen, dass nur durch ein Geständnis die Vollstreckung eines Haftbefehls verhindert werden konnte. Danach geht es um rund 400 Gramm Haschisch und eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Die Anregung der Verteidigung, das Körperverletzungsverfahren einzustellen, im Blick auf das, was noch kommt, lief ins Leere. Der Faustschlag wurde verhandelt.

Von dem allerdings wollte der 40-jährige Angeklagte nichts wissen. Eine Auseinandersetzung mit seiner Ex-Freundin räumte der Mann ein. Auch dass er sie nach Beleidigungen mit dem Worten "Schleich dich" vom Feld gewiesen hat, gab es zu, aber: "Geschlagen habe ich sie nicht." Nach der Vernehmung von drei Zeugen und einer Malstunde, in der alle Beteiligten ihre Sicht auf die Situation auf Skizzen festhielten, war das Gericht überzeugt: Der Mann hat zugeschlagen. Das bestätigte vor allem der 13-jährige Sohn der Ex, der vom Auto aus alles beobachtet hat. "Er hat ihr mit der Faust auf dem Hinterkopf geschlagen", sagte er. Das Gericht hielt diese Aussage ebenso für glaubwürdig wie die der Mutter: "Er hat mich mit der Faust geschlagen. Das war ein Schock. Das ist die Wahrheit."

Danach hat sich die Sache so abgespielt: Der Landwirt lebte mehrere Jahre mit der 37-Jährigen zusammen. Die hat einen eigenen Sohn in die Beziehung mitgebracht und mit dem Landwirt eine gemeinsame Tochter. Anfang des Jahres kam das Aus. Die 37-Jährige zog mit ihrem Sohn aus, die gemeinsame Tochter lebt beim Vater, der inzwischen eine neue Lebensgefährtin hat. Der Umgang ist nicht problemlos, aber geregelt. Das Mädchen ist regelmäßig bei der Mutter.

An einem Sommerwochenende war es wieder mal so. Am Sonntag um 18 Uhr sollte das Kind wieder beim Vater sein. Es wurde aber später. Bei der Übergabe kurz nach 19 Uhr kam es zu der Auseinandersetzung auf einem Feld. Erst wurde es laut, dann kam es zu Beleidigungen und nachdem die Ex die neuen Freundin als "alte Oma" bezeichnet hatte, gab es den Platzverweis und den Schlag auf den Kopf. Davon war das Gericht überzeugt, auch wenn der Mann den Schlag bis zuletzt abstritt. Mit dem Urteil wird sich vermutlich noch die nächste Instanz beschäftigen. Mit dem dicken Ende der Trennung dann wieder das Amtsgericht.