Trauerzügen wieder mit Respekt begegnen

Das Problem gibt es sicher in vielen Gemeinden: Ein Trauerzug mitten durch den Ort, in Stille und Gebet – und dann rauscht das erste Auto heran, bremst, fährt wieder an, versucht sich an der Prozession vorbeizuschieben. Das ist gefährlich für alle Beteiligten und vor allem eine Störung dieses besonderen emotionalen Momentes.

Nicht immer ist es möglich, klare Abgrenzungen zu schaffen, etwa durch Verkehrssperrungen oder die Nutzung abgelegener Seitenstraßen. Eine Patentlösung gibt es meistens nicht – in Segnitz genauso wenig wie anderswo. Was bleibt, ist Ärger auf beiden Seiten: bei den einen, die ungehindert überall fahren wollen, und bei den anderen, die in Würde und Ruhe Abschied von einem lieben Menschen nehmen wollen.

Was also tun? Ein wenig Verständnis würde oft schon reichen. Und vielleicht würde es nicht schaden, sich an früher zu orientieren und beim Anblick eines Trauerzuges innezuhalten, den imaginären Hut zu ziehen und respektvoll abzuwarten, bis die Prozession vorbei ist. Schließlich gehört es zum Lauf des Lebens, dass jeder von uns irgendwann auf seinem letzten Weg begleitet wird und es dann uns und unseren Angehörigen zu wünschen wäre, dass Passanten respektvoll mit dem Trauerzug umgehen.