Iphofen vor 8 Stunden

Traktorfahrer nach Unfall weitergefahren

Der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gefährtes blieb nach Vermutungen der Polizei im Laufe des Samstagnachmittag am Stadtgraben West in Iphofen an einem geparkten weißen BMW eines 52-jährigen Mannes hängen und richtete Schaden von 3500 Euro an. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien hinterlassen zu haben.