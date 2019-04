Traktorfahrer beschädigt Hecke

Am Dienstagfrüh um 8.30 Uhr ereignete sich am Stadtgraben Ost in Iphofen ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Traktor gegen eine Naturhecke. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Hecke entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 350 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.