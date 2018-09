Trafostationen mit Farbe beschmiert

In den vergangenen Monaten wurden in und um Kitzingen mehrere Trafostationen oder Schaltkästen des örtlichen Energieversorgers mit Farbe verunstaltet, berichtet die Polizei. Am Lerchenbühl, sowie in der Friedenstraße beschmierten die Unbekannten die Türen der Trafostation. Am Häckselplatz in Repperndorf wurden zwei Schaltkästen mit blauer Farbe bemalt. Die Geschädigten beziffern den Schaden auf 2500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.