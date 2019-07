Traditionsreiches Marktspektakel in Herrnsheim

Am Sonntag, 21. Juli, laden die Mitglieder des Bürgervereins und des Förderkreises Herrnsheimer Markt traditionsgemäß zur Markteröffnung ein. Der Herrnsheimer Markt hat eine jahrhundertelange Tradition und gilt als einer der ältesten Bauernmärkte der Region, denn bereits 1583 wurde Herrnsheim das Marktrecht verliehen. Seitdem findet dort alljährlich am Sonntag vor Jakobi das traditionelle Marktspektakel statt.

Vier Tage lang wird gefeiert

Über das gesamte Wochenende hinweg feiern die Herrnsheimer gleich vier Tage lang. Das Festwochenende wird am Freitag, 19. Juli, mit dem Wirtschaftsbetrieb ab 19 Uhr in der Marktschänke eröffnet. Am Samstagabend laden die Gastgeber zum Feiern unter dem Sternenhimmel mit der Cocktailbar und Grillspezialitäten ein, für gute Stimmung wird das Duo „Tutti Frutti“ sorgen. Am Sonntag gibt es von 11 bis 14 Uhr einen Mittagstisch. Tischreservierungen werden unter Tel.: (09326) 8760 entgegen genommen. Am Nachmittag sind hausgemachte Kuchen zum Kaffee im Angebot.

Am Markttag sorgt Thomas Reder für die musikalische Unterhaltung. Beim Bauernmarkt gibt es Schau-Bierbrauer und einen Scherenschleifer in Aktion zu sehen. Den Kleinsten werden Aktionen wie Kinderschminken, Schiffschaukeln, ein Luftballon-Künstler sowie eine Zauberer-Vorstellung geboten. Die Ausstellungsflächen der Marktstände zeigen vielerlei nützliche Dinge für Haus und Hof. Genießer herzhafter Schmankerl bekommen in Markt Herrnsheim auch die seltene Gäulswurst.

Abwechsungsreiches Programm

Im Begleitprogramm des Marktes werden Vorführungen, wie das Schnitzen landwirtschaftlicher Geräte und eine Führung durch die Kirchenburg angeboten. Der Wirtschaftsbetrieb in der Marktschänke startet am Montag zum Ausklang des Markt-Wochenendes bereits um 14 Uhr. Ab 15.30 Uhr gibt es traditionell Knöchli mit Kraut und um 19.30 Uhr gibt die Blaskapelle Tiefenstockheim ein Standkonzert.