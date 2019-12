Kitzingen vor 26 Minuten

Touristinfo übergibt Spendengelder des Weinherbstes

Beim diesjährigen Kitzinger Weinherbst Ende Oktober wurden beim Weinausschank und Brote-Verkauf der ehemaligen Weinprinzessinnen insgesamt 739 Euro an Spendengeldern eingenommen. Die Gästeführer der Stadt und die Mitarbeiter der Touristinfo hatten an diesem Tag ehrenamtlich Wein für einen guten Zweck verkauft, teilt die Touristinfo Kitzingen in einer Pressemitteilung mit. Die Weine der Kitzinger Winzer (Völker, Meuschel, Haßold, Röser, GWF, Köhler und vom Stadtmarketingverein Kitzingen) wurden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der Erlös kommt der Initiative WirKT zugute. Das Koordinierungszentrum WirKT unterstützt mit dem Geld das Projekt „Landsleute helfen Landsleuten“.