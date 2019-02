Tourismuskonzept fürs Maindreieck: "Die Rebellen sind dabei"

"Haben wir den Mut?", fragte Obernbreits Bürgermeister, Bernhard Brückner, den Gemeinderat nach dem Vortrag von Bastian Lange , Allianzmanager der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Südliches Maindreieck. Eine Stunde nahm sich Lange am Mittwochabend Zeit, um das Tourismuskonzept für die zwölf Mitgliedsgemeinden der Allianz vorzustellen und die Fragen der Ratsmitglieder zu beantworten.

Bisher war die gemeinsame Tourismus-Offensive in Obernbreit umstritten , insbesondere wegen der Kostenverteilung. Nun stellte Brückner spontan zur Abstimmung, ob sich die Gemeinde für vorläufig fünf Jahre mit einem jährlichen Betrag von 8033 Euro an einem Tourismus-Zweckverband beteiligt. Der Rat stimmte zu, und zwar einstimmig.

Konkurrenz zu anderen touristischen Regionen und Ansprüche der Gäste

Begonnen hat auch der Vortrag des Allianzmanagers mit dem Thema "Mut". Diesen braucht es laut Lange, weil man im Unterschied zu Investitionen in andere Projekte bei der gemeinsamen Tourismus-Vermarktung nicht sofort einen Effekt spüren wird. "Es wäre illusorisch, zu glauben, dass nächstes Jahr hier alles boomt", sagte Lange. Es brauche erst einmal eine Planungsphase.

Ziel der interkommunalen Kooperation soll es sein, die Attraktivität des Maindreiecks für Urlauber zu stärken. Auch weil andere touristische Gebiete in der Region, wie die Volkacher Mainschleife oder das Weinparadies, in diesem Bereich schon "einige Schritte voraus" seien. Dabei gebe es gerade für Kurztrips in Deutschland einen großen Markt.

Ein wesentliches Argument für einen Zweckverband sind für Lange auch die Ansprüche der Gäste. Es fehle ein übergeordnetes Konzept. "Der Gast kommt hier an und muss sich im schlechtesten Fall mit zwölf verschiedenen Flyern ein Programm zusammenstricken. Das macht kein Mensch", so Lange. Zukünftig sollen beispielsweise Gäste in Randersacker auch erfahren, was es für Angebote in Obernbreit gibt.

Großteil des Budgets für neuen Tourismusmanager

Um die touristische Zusammenarbeit der Maindreieck-Kommunen zu ermöglichen, braucht es aus Sicht des Allianzmanagers eine zusätzliche Stelle, also eine touristische Fachkraft, die die Arbeit der vier bestehenden Touristinformationen in der Region koordiniert. Für die dadurch entstehenden Personalkosten soll auch der größte Teil des geplanten Jahresbudgets von 150 000 Euro verwendet werden.

Der individuelle Anteil, den jede Kommune dafür zahlen muss, errechnet sich aus der jeweiligen Einwohnerzahl, der Bettenkapazität und den Gesamtsteuereinnahmen der Gemeinden. Dazu kommt ein fester Anteil von 2500 Euro, den alle Mitglieder des Verbands zahlen müssen. Von diesem Budget sollen neben einem Tourismusmanager unter anderem auch Kulturveranstaltungen und Marketing bezahlt werden.

Erste Ideen haben wenig Zuspruch erhalten

Als Bürgermeister Brückner das Stimmungsbild abfragte, reagierten die Gemeinderäte dem Konzept gegenüber nicht abgeneigt. Das zeigte später auch das Abstimmungsergebnis. Christian Küster sagte, er sehe eine touristische Chance für Obernbreit, gerade in Verbindung mit dem Steigerwald. "Und wer weiß, was auch in der Kommune möglich ist." Bei den derzeit sechs Gästebetten müsse es nicht bleiben.

Die zweite Bürgermeisterin Susanne Knof kam zu dem Urteil, dass es sich beim aktuellen Konzept um eine deutliche Weiterentwicklung im Vergleich zu den ersten Ideen handele. Damals sei noch eine zentrale Touristinfo für die Region im Gespräch gewesen, was dem Rat nicht zugesagt habe. Knof: "Es ist gut, dass wir uns die Zeit genommen haben, uns intensiv damit zu beschäftigen." Zudem sei sie froh, wenn sich die ILE zukünftig mit Themen auseinandersetzen kann, die für Obernbreit "relevanter" sind als Tourismus, zum Beispiel die Innenentwicklung.

Neun von zwölf Kommunen der Allianz Maindreieck haben zugesagt

Nach der Abstimmung sorgte der Bürgermeister für Gelächter im Raum, indem er Allianzmanager Lange für seine Gespräche mit den anderen Gemeinden mit auf den Weg gab: "Das sagen Sie bitte überall, dass die Rebellen jetzt dabei sind."

Nachdem sich Obernbreit dem Tourismuskonzept nicht mehr verwehrt , fehlen nach Angaben von Bastian Lange noch die Zusagen von drei der zwölf Kommunen. Inhaltlich stimmen alle Mitgliedsgemeinden dem Konzept zu, sagt der Allianzmanager. Es sei nur umstritten, wie die Kosten verteilt werden sollen. Geplant ist, den Zweckverband bis Mitte 2019 zu gründen. Ab Januar 2020 könnte ein Koordinator dann seine Arbeit aufnehmen.