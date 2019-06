Tourismus muss im Fokus der Dorfschätzegemeinden bleiben

Dass der Tourismus auch in den kommenden Jahren besonderes Augenmerk verdient, da war sich der Großlangheimer Marktgemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend einig. Bürgermeister Karl Höchner hatte vom Strategieseminar der Dorfschätzeallianz in Klosterlangheim berichtet und davon, dass es einige Diskussionen gab, "da einige aus der touristischen Sparte raus wollten". Der Bürgermeister erinnerte daran, dass eine der Gründe für den Beitritt Großlangheims zum Dorfschätzeverbund auch die touristische Betreuung gewesen sei.

"Wenn das wegbricht, gefällt uns das ganz und gar nicht, das würde uns fehlen". Das auch unter dem Aspekt, dass attraktive Orte und die Vielfalt der Aktivitäten und Veranstaltungen der Dorfschätzegemeinden auch für Touristen interessante Angebote bringen, "dazu ist auch das Büro da, das die Aktivitäten bündelt". Bei dem Seminar, bei dem es auch darum ging, wie sich die "Dorfschätze" in Zukunft neu aufstellen, kam dann doch das Ergebnis heraus, dass den Entscheidungsträgern die Bearbeitung touristischer Arbeitsbereiche ebenso wichtig ist wie die Durchführung von Projekten im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung. "Ich habe die Hoffnung, dass die Lenkungsgruppe das auch bei der nächsten Sitzung so formuliert". In diesem Sinne äußerte sich auch Höchners Stellvertreterin Heike Sterk, die es als wichtig erachtete, "dass das Tourismuskonzept weiter entwickelt wird".

In einem weiteren Bericht des Bürgermeisters ging es um die Besichtigung des Kitzinger Klärwerks, die nach seinen Worten sehr aufschlussreiche Fakten zu Betrieb und Finanzierung der Anlage vermittelte. "Insbesondere hinterließ diese Informationsmöglichkeit den Eindruck, dass die Kläranlage von absolut kompetenten und kostenbewussten Verantwortlichen betrieben wird". Der Bürgermeister, der sich vom Betrieb auch "rundherum beeindruckt" zeigte, bekräftigte, dass die Gemeinde Großlangheim alles dafür tun werde, "dass die Geschichte auf die Reihe gebracht wird", womit er den Abwasseranschluss Großlangheims an die Kitzinger Kläranlage meinte. In diesem Sinne würden auch die Vorplanungen durch das Büro Auktor durchgeführt.