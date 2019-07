Buchbrunn vor 1 Stunde

Tour durch Buchbrunn

Zum Abschluss des Kindergottesdienstjahres unternahmen die Kindergottesdienstkinder mit dem Team eine Tour durch Buchbrunn und erinnerten sich dabei an Themen aus dem vergangenen Jahr. Neben der Kirche (Pfingsten), dem Brunnen (Psalm 23) und einem Hühnerstall (Ostern) kamen sie auch bei Imker Koch vorbei, denn „Bienen“ waren das Thema an Erntedank gewesen. Die Tour endete laut Mitteilung mit einem Picknick am Kreuz über den Weinbergen, an dem auch die Eltern dazukamen.