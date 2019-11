Marktsteft vor 33 Minuten

Tour de Müll mit den Marktstefter Adler-Krokodilen

Bei schönem Wetter brachen laut einer Pressemitteilung die jungen Mitglieder der "Adler-Krokodile" aus Marktsteft gemeinsam mit ihren Geschwistern zu einer Müllsammel-Tour auf. Vom Kerner-Platz aus ging es mit Eimern, Müllsäcken und Bollerwagen voller Elan in Richtung Main, am Hafen entlang, über den Sportplatz bis hin zur Badebucht, der Stefter Fähre. Dabei stießen spontan weitere fleißige Helfer dazu. Nach kurzer Pause ging es den Brauereiberg hinauf, an der Kirche vorbei zum Spielplatz, wo die fleißigen Müllsammler nach dreistündiger Sammeltour ziemlich müde und hungrig ankamen. Dort wartete auf die Adler-Krokodile und ihre Helfer eine Brotzeit von der Stadt Marktsteft.