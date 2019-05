Topmodel-Finale live im Kino

Das Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ gibt es live im Cineworld auf großer Leinwand zu sehen. Am Donnerstag, 23 Mai, kann man in dem Kino im Mainfrankenpark ab 20.15 Uhr zuschauen, wenn die drei Finalistinnen Simone (21), Cäcilia (19) und Sayana (20) um den Titel kämpfen. Die Siegerin dard sich dann „Germany’s Next Topmodel 2019“ nennen. Der Eintritt ist frei, weitere Infos und Reservierungen unter der Cineworld-Hotline (0 93 02) 93 13 04 sowie unter www.cineworld-main.de.