Markt Einersheim vor 57 Minuten

Tolle Besucherzahlen und wenig toller Rollrasen

„Wir hatten tolle Besucherzahlen und keinen einzigen Badeunfall“, lautete die erste Bilanz von Bürgermeister Herbert Volkamer zur Schwimmbadsaison nach der Generalsanierung des Markt Einersheimer Terrassenbads in der Ratssitzung am Mittwoch. 24 000 Besucher hatten die Eingangstüre zum Schwimmbad in diesem Jahr passiert.