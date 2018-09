Tödlicher Unfall auf A 3: Kleintransporter fährt auf Sattelzug auf

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen auf der A 3 gekommen. Laut Polizei fuhr der Fahrer eines Kleintransporters auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Den ersten Unfallschilderungen nach fuhr der Kleintransporter gegen 7.20 Uhr die A 3 in Richtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Geiselwind fuhr er dann, kurz nach einem Überholvorgang, auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf.

Sattelzug-Fahrer im Krankenhaus

Dabei wurde der Fahrer des Kleintransporters eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotz der intensiven Bemühungen durch den Notarzt, wie auch dem Rettungsdienst, starb der Mann noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzuges erlitt leichtere Verletzungen und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallherganges zog die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sachverständige hinzu. Für die Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle war die A 3 ab der Ausfahrt Schlüsselfeld bis gegen 10 Uhr für den Verkehr gesperrt. Neben den regionalen Feuerwehren war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.