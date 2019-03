Tobias Wörle steht weiterhin an der Spitze

Mit einer leicht veränderten Führungsmannschaft geht der 1824 gegründete Musikverein Sommerach in die nächsten drei Jahre. Lediglich der Posten des Kassiers musste neben der Wahl von zwei Beiratsmitgliedern am Freitagabend in der Hauptversammlung neu besetzt werden.

Für das Amt des Schatzmeisters kandidierte Christian Blaß, der ebenso wie das gesamte Vorstandsteam einstimmig wieder gewählt wurde. Und so hatte Wahlleiter Elmar Henke ein leichtes Amt. Nicht mehr als zehn Minuten dauerte es, ehe der Sommeracher Gemeindechef folgendes Wahlergebnis präsentieren konnte. Vorsitzender bleibt Tobias Wörle, Stellvertreter ist Nina Wilhelm, die Kasse verwaltet künftig Christian Blaß, während Christina Pfaff die schriftlichen Arbeiten erledigt. Dem Beirat gehören ab sofort Julian Kaufmann, Vanessa Wilhelm und Christine Högner an und die Kasse wird weiterhin von Emil Schlereth und Bernhard Blaß geprüft.

"Wir haben Hand in Hand gearbeitet", lobte Vorsitzender Tobias Wörle die konstruktive Zusammenarbeit im Vorstandsteam. Besonders hervorgehoben wurde die Tätigkeit des Dirigentenstabes mit Edgar Pickel, Hubert Jakob und Clemens Steinruck. Wörle erinnerte an eine Vielzahl von Musikproben, die jederzeit gut besucht waren. "Es haben alle mitgezogen", betonte der Vorsitzende. Angesprochen wurde auch die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die unter anderem auch den Probenraum zur Verfügung stellt.

Schriftführerin Christina Pfaff blickte auf zahlreiche Aktivitäten zurück und erwähnte neben der Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen unter anderem die Auftritte bei den Events "Musikzauber und der Herbst-Serenade", bei der Wahl der örtlichen Weinprinzessin oder etwa bei der "Winterweihnacht". Hervorragend angenommen wurde auch das "Silvester-Ständchen", dass zum Jahresende 2018 zahlreiche Gäste auf dem Kirchplatz lockte.

"Ich denke, wir stehen gut da", sagte Kassier Christine Högner bei der Präsentation der Hauptkasse des Vereins. Über die Zahlen der Musikerkapellen- Kasse gab Tobias Wörle Auskunft. Emil Schlereth attestierte eine saubere Belegführung und beantragte die Entlastung.

Positiv waren die Berichte von Hubert Jakob (aktive Musiker) und Nina Wilhelm, die an die Auftritte der Jungmusiker erinnerte. Wilhelm gab abschließend Einblick in den prall gefüllten Terminkalender für das laufende Jahr und erwähnte unter anderem die am 18. Mai stattfindende Veranstaltung "Musikzauber". An diesem Abend wird sich die Musikkapelle in neuer Kleidung der Öffentlichkeit präsentieren. Auf einem späteren Zeitpunkt verschoben wurde die geplante Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder.