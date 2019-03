Tobias Watzlik ist neuer Kommandanten-Stellvertreter

In der Hauptversammlung der Obernbreiter Feuerwehr gab es ein paar Positionswechsel bei den Kommandanten und im Vorstand. Da der ehemalige Kommandant Georg Kraus sein Amt niederlegte, wurde eine Neuwahl der Position notwendig. Die Floriansjünger wählten Tobias Watzlik zum neuen Stellvertreter von Sebastian Grün.

Der bisherige Jugendwart Fabian Finger wird bald Berufsfeuerwehrmann, deswegen musste er seinen Posten zur Verfügung stellen, sein Nachfolger wurde Robin Heckelmann. Auch in der Vereinsführung standen Neuwahlen an, dabei ging Vorsitzender Werner Freudinger ebenso in eine neue Amtszeit wie sein Stellvertreter Otmar Faber und Kassier Michael Freudinger. Neuer Schriftführer ist jetzt Robin Heckelmann. Den Vergnügungsausschuss bilden künftig Tibi Flueras, Julia Finger, Dominik Rippl und Antonias Ruhl.

Neues Auto für die Wehr

Kommandant Sebastian Grün informierte, dass die aktive Wehr derzeit 44 Mitglieder umfasst, davon fünf Frauen. Die Wehr bestritt vergangenes Jahr 16 Einsätze, davon vier Brände, acht Technische Hilfeleistungen und vier Sicherheitswachen. Daneben absolvierten die Floriansjünger mehrere Übungen und Lehrgänge, Sebastian Grün nahm am Lehrgang "Leiter einer Wehr" teil. Der Kommandant begrüßte zudem Marcus Götz, Michael Schulz und Simon Sußner als neue Aktive. Der Kommandant kündigte für dieses Jahr die Leistungsprüfung Wasser und die Modulare Truppmannausbildung an. Jugendwart Fabian Finger bedauerte, dass die Jugendgruppe nur noch zwei Mitglieder habe, nachdem Robin Heckelmann in die aktive Wehr übergetreten ist.

Bürgermeister Bernhard Brückner lobte die Einsatz- und Übungsbereitschaft der Wehr und das Engagement der Mitglieder beim Umbau der Werkstatt in Eigenleistung. Der Verein habe sich auch in der Dorfgesellschaft verdient gemacht und die Breitbachtaler-Musiker würden Veranstaltungen im Dorf musikalisch gestalten. Brückner hatte außerdem eine gute Nachricht für die Feuerwehr dabei. Die Regierung von Unterfranken habe mitgeteilt, dass sie es für richtig halte, ein neues Einsatzfahrzeug HLF 20 anzuschaffen, um die Leistungsfähigkeit der Wehr zu verbessern. Das bedeutet, dass die Gemeinde in die Kasse greifen werde und ein Zuschuss der Regierung willkommen sei. Die Gemeinde stehe hinter der Wehr und habe deswegen auch 55 neue Helme finanziert.

Vorsitzender Werner Freudinger ließ die Vereinsaktivitäten wie die Weihnachtsfeier, die Beteiligung an "Obernbreit erleben", der Besuch bei der Patenwehr Arzberg, sowie das Inselfest, das alle Erwartungen gesprengt habe, Revue passieren. "Rückblickend bin ich doch etwas enttäuscht, dass ich als Vereinsvorsitzender nie so eine Unterstützung von den über 100 Mitgliedern erfahren habe wie der Kommandant", bemängelte Werner Freudinger. Er blickte dennoch positiv in die Zukunft, da die Wehr gut im Saft stehe und ein verlässlicher Partner für die Bevölkerung sei.