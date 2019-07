Tobias Scheller unangefochtener Favoritensieger der Herren

Als Sieger im Einzelrennen des aktuellen Weinparadies-Triathlons ehrte der FC Seinsheim Tobias Scheller, dessen Erfahrung in Triathlon-Distanzen einen sicheren Favoritenerfolg schon im Vorfeld erwarten ließen.

In dieser Saison hatte Scheller bereits den Allgäu-Triathlon in fünf Stunden und 37 Minuten bewältigt, da kamen die 16,14 Minuten seiner Siegerzeit im Weinparadies vergleichsweise einem Aufwärmtraining gleich. So erklärte sich auch der Abstand von über zwölf Minuten zum Zweitplatzierten Stefan Preller. Preller behauptete sich mit 27 Sekunden vor Christof Mößner. Mit einer hervorragenden Performance wartete Viktoria Kolb von der TG Kitzingen auf. Sie erkämpfte sich in 25,38 Minuten den zweiten Platz in der Gesamtwertung und gewann die Frauenwertung.

Schwimmen, radeln und laufen

Insgesamt 13 Mannschaften und 17 Einzelstarter bei den Erwachsenen hatten die verschiedenen Disziplinen und Distanzen in Angriff genommen. Die Erwachsenen starteten mit 200 Meter Schwimmen im Landschaftssee und absolvierten acht Kilometer auf dem Rad und zuletzt eineinhalb Kilometer in Laufschuhen. Nach dem Startschuss von Weinprinzessin Lena Kobold-Bareiß kraulten die Teilnehmer durch denn See, aus dem Tobias Scheller als Erster ausstieg.

Den größten Respekt nötigte Lokalmatador Alfons Brückner den zahlreichen Zuschauern ab. Mit seinen 78 Jahren bewältigte Brückner erst den Mannschaftswettbewerbs und danach den Einzelwettbewerb und verdiente sich damit einen Sonderapplaus bei seiner Zielankunft und bei der Siegerehrung. Im Teilnehmerfeld der Mannschaft fiel der Possenheimer Peter Hartmann aus dem Rahmen, war er doch mit der Schärpe als Possenheimer Weinprinz unterwegs.

Zum Weinparadies-Triathlon waren wieder zahlreiche Zuschauer erschienen. Auch die Rettungskräfte des Roten Kreuzes und die Mitglieder der Feuerwehr waren im Einsatz.