Tischtennisabteilung des TSV feierte 50-jähriges Bestehen

Einen runden Geburtstag feierte die Tischtennisabteilung des TSV Sulzfeld: 50 Jahre alt wurde die Abteilung und knapp 50 Mitglieder waren zur Feier gekommen. Darunter auch viele ehemalige Mitglieder, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

1969 wurde die Abteilung unter der damaligen Leitung von Erich Schunk gegründet. Zwar wurde auch schon Jahre zuvor beim TSV Sulzfeld Tischtennis gespielt, doch vor genau 50 Jahren meldete man sich beim Verband an und nahm an den Verbandsspielen teil. In der Spitze brachte der TSV sage und schreibe acht Mannschaften an den Start und zählte damals nicht nur zu den traditionsreichsten Tischtennisvereinen im Kreis, sondern auch zu den größten, so die Mitteilung weiter.

Jugendarbeit wird groß geschrieben

Vor allem die Jugendarbeit wird beim TSV groß geschrieben. „1979/1980 war unsere sportlich beste Saison“, so Abteilungsleiter Jürgen Johanni in seinem Rückblick. In dieser Saison wurde nicht nur die Jungen Meister in der Kreisliga, sondern auch die Mädchen, die zudem noch den Pokal gewinnen konnten. Aus diesem Jahrgang ging dann auch die Meistermannschaft 1981 und 1987 hervor. In den folgenden Jahren waren die sportlichen Erfolge eher überschaubar. Neben drei Jugendmeisterschaften in den Jahren 1997, 2000 und jüngst 2016 verzeichnete die Chronik noch den Aufstieg der ersten Mannschaft in die 2. Kreisliga Ost im Jahr 2016.

Konstanz und Kameradschaft

Es waren denn auch weniger die sportlichen Höhepunkte der Abteilung, die Jürgen Johanni in den Vordergrund seiner Rückschau stellte, sondern viel mehr die Konstanz, Kameradschaft und Geselligkeit, die die Abteilung nunmehr ein halbes Jahrhundert auszeichnete. So stehen mit Erich Schunk (1969-1987), Günther Brudek (1987-1996), Andreas Stark (1996-2006) und Jürgen Johanni erst vier Abteilungsleiter in der Abteilungschronik. Zudem übernahm Andreas Stark 2006 die Jugendleitung und ist somit seit nunmehr 23 Jahren in verantwortlicher Position der Abteilung.

Höhepunkt des Abends waren zahlreiche Ehrungen für unterschiedlich lange Jahre Leistungssport im Tischtennis. Abteilungsleiter Jürgen Johanni und der Vorstandsvorsitzende des TSV Sulzfeld, Bernd Hering zeichneten mit Herbert Fick (50 Jahre), Jürgen Broller (40), Klaus Mend (40), Andreas Stark (30), Jürgen Johanni (30), Reinhold Krug (30), Ingrid Henning-Luckert (20) und Roland Herrmann (20) insgesamt acht Abteilungsmitglieder aus.