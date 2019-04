Tischgemeinde hat ein neues Mitglied

Die Fürstlich Schwarzenberger Tischgemeinde Kitzingen hat Hans-Joachim Jakob in die Ratsrunde aufgenommen. Er ist das 22. Mitglied der Tischgemeinde, so dass noch ein Stuhl in der Runde frei bleibt, der nach Prüfung eines geeigneten Bewerbers demnächst wieder besetzt werden soll.

Zeremonienmeister Bernhard Stöckl blickte vor der Vereidigung auf die mehr als tausendjährige Geschichte des Fürstengeschlechts Schwarzenberg zurück und gab dem neuen „Rechtler“ der Gemeinde die Mahnung mit auf den Weg: „Sei stets mannhaft, tapfer und treu, gemäß dem Vorbild der Männer des Kitzinger Fähnleins vor über 300 Jahren.“

Die Freiheit des Abendlandes verteidigen

1683, als die Türken zum zweiten Mal Wien belagerten, war aus Kitzingen ein Schützenfähnlein von 23 Mann für die Hilfstruppen rekrutiert worden. Laut Chronik war das Land westlich der alten Kitzinger Stadtmauer Schwarzenberger Hoheitsgebiet. Unter Führung von Fürst Ferdinand zu Schwarzenberg sollte das Kitzinger Fähnlein mithelfen „die Freiheit des Abendlandes zu verteidigen.“

Bei den Kämpfen tat sich das Kitzinger Fähnlein durch besondere Tapferkeit hervor. Zum Dank erhielt es vom Landesherrn eine Fahne mit fürstlichem Wappen. Die Fahne ist im letzten Weltkrieg verbrannt, aber gemäß eines Edikts von Fürst Heinrich Prinz zu Schwarzenberg, darf die Kitzinger Ratsrunde seit 1953 offiziell die Bezeichnung „Fürstlich Schwarzenberger Tischgemeinde“ führen.

Nur der Geschichte und der Geselligkeit verpflichtet

Einmal im Monat ist Ratssitzung im „Herbergslager“ Deutsches Haus. Immer am Pfingstmontag wird das Schwarzenberger Waldfest auf dem Gelände des Römerhofs gefeiert. Den in früheren Jahren wegen der Rituale aufgekommenen Verdacht, Geheimbund oder Sekte zu sein, wehrt Bürgermeister Gottfried Hofmann ab: „Unsere Gemeinschaft ist vollkommen unpolitisch und ausschließlich ihrer Geschichte und der Geselligkeit verpflichtet.“