Tipps für das Leben ab 50 in der Kulturfabrik

"Es gibt ein Leben über 50 - Jedenfalls für Frauen" lautet, wie es in einer Pressemitteilung heißt, der Titel ihres neuen Programms, mit dem Annette von Bamberg am Freitag, 11. Oktober, um 20 Uhr, in der Kulturfabrik Abtswind (ehemals Café im Kräutermuseum) auf der Bühne steht. Muss ich noch oder darf ich schon? Endlich 50, endlich lossagen vom perfektionistischen Quatsch und dem Pflichtprogramm des Müssens, das die Welt uns gerne aufdrückt. Männer, die wissen wollen, wie und warum Frauen so geworden sind, sollten diese kabarettistische Gewürzmischung nicht verpassen, meint der Veranstalter in seiner Ankündigung. Eintrittskarten gibt es unter Tel.: (09325) 9796200, per E-Mail an: schreibuns@kulturgezeiten.net oder im Kräuter-Teeladen der Familie Kaulfuß in Abtswind.