Time to say goodbye for Mrs. English

Nach 37 Jahren tritt Lehrerin Barbara Sonderschefer in den Ruhestand ein. Sie hatte an beiden Standorten der Berufsschule in Kitzingen und Ochsenfurt unterrichtet. Ihrer Leidenschaft, den modernen Fremdsprachen, blieb sie in all den Jahren treu, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Sonderschefers berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin mit den Fächern Englisch und Französisch. Nach dem darauffolgenden Studium für Lehramt an beruflichen Schulen in München sowie dem Referendariat in Nürnberg und Hofheim kehrte sie in ihre Heimatstadt Kitzingen zurück.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit war der Unterricht in der Berufsaufbauschule. Seit dem Jahr 1995 war sie außerdem schulintern für die Fachbetreuung Englisch zuständig.

Ein guter Kontakt zu den Schülern war Barbara Sonderschefer immer sehr wichtig, sie war bekannt für ihre Geduld und Freundlichkeit, so die Mitteilung weiter. Sie habe viele Schüler zum Erfolg geführt, Hunderte erwarben mit ihrer Unterstützung das begehrte KMK-Fremdsprachen-Zertifkat.