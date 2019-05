Tilli Molitor verstarb im Alter von 81 Jahren

Tilli Molitor, geborene Schiffmaier, aus Nordheim ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die begeisterte Winzerin erblickte als Tochter einer sechsköpfigen Familie im Dettelbacher Ortsteil Brück das Licht der Welt. Dort war sie nach ihrer Schulzeit zunächst im landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Eltern Josef und Martha Schiffmaier tätig.

Nach der Eheschließung mit dem Nordheimer Winzer Erwin Molitor im Jahre 1961 steckte sie all ihre Schaffenskraft in das gemeinsame Weingut. Das galt auch für die Zeit nach ihrer schweren Krebsoperation im Jahre 1967.

Tilli Molitor hat trotz weiterer gesundheitlicher Rückschläge – sie musste sich in den vergangenen 50 Jahren mehr als 30-mal zum Teil schweren Operationen unterziehen – nie den Lebensmut verloren. Immer wieder kämpfte sie sich ins Leben zurück und unterstützte ihre Familie bei notwendigen Arbeiten. Das Wort "Aufgeben" war für Tilli Molitor ein Fremdwort. Bis zuletzt galt ihr Hauptaugenmerk der Fürsorge um ihre Familie.

Um die Verstorbene trauern Ehemann Erwin sowie die Kinder Thomas, Roswitha, Silvia, Elke und Ernst mit Familien.

Die Beisetzung für Tilli Molitor im neuen Friedhof in Nordheim ist am Donnerstag, 23. Mai, im Anschluss an den um 14 Uhr beginnenden Rosenkranz.