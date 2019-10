Kitzingen vor 55 Minuten

Till Eulenspiegel“- Lesung im Fastnachtmuseum

Das Kulturzentrum Deutsche FastnachtAkademie hat laut einer Pressemitteilung alle Grundschulen aus dem Landkreis Kitzingen zu einer „Till Eulenspiegel“- Lesung eingeladen. In einem Dialoggespräch zwischen Mutter und Tochter wurde den Schülern die Figur des Narren vorgestellt. Wann er geboren wurde, wo er gelebt hat, wie er sein Brot verdient hat und natürlich wurde die Frage geklärt, ob er nur eine Sagengestalt ist. Erzählte Geschichten waren unter anderem, wie der Till einem Esel das Lesen beibrachte, die Hufe seines Pferdes golden beschlagen ließ und warum er Meerkatzen und Eulen backte. Die Kinder erfuhren, dass Till immer klüger als seine Mitmenschen war und so manchen Scherz mit diesen getrieben hat. In einem abschließenden Quiz konnten die Schüler beweisen, dass sie gut aufgepasst haben. Alle Fragen wurden richtig beantwortet. Nach der Lesung folgte eine kurze Führung durch die Räumlichkeiten der Akademie.