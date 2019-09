Segnitz vor 1 Stunde

Tier der Woche: Wer kennt diese Katze?

Diese hübsche, verschmuste Katze wurde am 12. September in Segnitz gefunden. Wer kennt sie oder ihre Besitzer/in? Sie wartet im Kitzinger Tierheim in der Kaltensondheimer Straße 52 und freut sich, bald wieder nach Hause zu dürfen.