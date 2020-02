Kitzingen vor 1 Stunde

Tier der Woche: Verspielter und verschmuster Snoopy

Snoopy ist ein wirklich liebenswerter Rohdiamant. Er ist lebhaft, verspielt und verschmust, schreibt das Tierheim Kitzingen. Der eineinhalb Jahre alte Rüde freut sich über jeden Menschen und jedes Tier und sucht Besitzer, die ihm die große weite Welt zeigen und gemeinsam mit ihm erkunden. Über den Besuch einer Hundeschule würde er sich sicher freuen, da er noch viel lernen will. In seinem neuen Zuhause wünscht sich Snoopy einen eigenzäunten Garten, in dem er toben und rennen kann. Wer Snoopy kennenlernen möchte, kann mit dem Kitzinger Tierheim in der Kaltensondheimer Straße 52 Kontakt aufnehmen unter Tel.: (09321) 5063.