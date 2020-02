Kitzingen vor 56 Minuten

Tier der Woche: Verspielter Drollo

Drollo, der Clown, ist total verschmust, verspielt und anhänglich. Sobald er merkt, dass man sein Geschirr in die Hand nimmt, freut er sich riesig. Mit anderen Hunden versteht er sich super und spielt sehr gerne. Der sechsjährige Rüde ist topfit und verhält sich laut Pressemitteilung wie ein Jungspund. Selbst nach einer Stunde Gassi gehen hat er noch Power und will mehr erleben. Drollo braucht Menschen, die ihm zeigen, wie schön das Leben ist, ihn überall mit hinnehmen und geistig und körperlich beschäftigen. Wer Drollo kennenlernen will, kann sich beim Tierheim Kitzingen melden unter Tel.: (09321) 5063 oder online unter www.tierheim-kitzingen.de